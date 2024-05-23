"تقدم" تعود لفرضية تعديل نظام البرلمان.. الازمة بحاجة للتوافق





بعد احداث جلسة الانتخاب المتوترة واخفاق القوى السياسية بحسم منصب رئيس البرلمان خلال جولتين، عادت الخيارات الجدلية تطرح مجددا، بالمقابل يؤكد نواب على ضرورة تحقيق التوافق السياسي.

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