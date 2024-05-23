مراقبون : المرسوم الامريكي جاء متضارباً مع الاحاطة الاممية وقد يؤثر على اقتصاد البلد

لاسباب تتعلق باعاقة إعادة الإعمار واستعادة السلام والأمن, وقع الرئيس الامريكي مرسوماً يمدد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية، المتعلقة بالأوضاع في العراق لسنة اخرى, وهي خطوة يرى فيها خبراء امنيون عرقلة لمفاوضات انسحاب القوات الاجنبية من العراق.التفاصيل في هذا التقرير أعلاه