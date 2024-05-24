معاناة المزارعين بموسم الحصاد في صلاح الدين

يعاني مزارعو الحنطة في محافظة صلاح الدين من الانتظار لايام لتسليم حملات شاحناتهم الى سايلوات الحبوب فيما اضظر اخرون الى بيعها باسعار مخفضةالمزارعون يشرحون عبر السومرية عن مشاكلهم والمصاعب التي تواجههم وماذا عن الحلول؟التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع محمود الكنعاني