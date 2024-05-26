نواب يعبرون عن عدم تفاؤلهم بإمكانية انفراج أزمة انتخاب رئيسٍ لهم

عبر نواب ومحللون سياسيون عن عدم تفاؤلهم بإمكانية انفراج أزمة اختيار رئيس البرلمان بعد ما شهدته الجلسة الاخيرة، مؤكدين أن الأزمة تعمّقت بعد العراك والمشادات الكلامية أثناء جلسة الانتخاب.

التفاصيل في هذا التقرير من السومرية .