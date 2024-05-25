تخفيض تخصيصات الوسط والجنوب.. وللاقليم "حصة الاسد"

اثار تخفيض تخصيصات المحافظات من الموازنة حالة من القلق بسب الحيف الذي وقع على محافظات الوسط والجنوب وفق كثيرين، لتكون الدعوات موجهة نحو البرلمان بضرورة اجراء التعديلات وعدم تمريرها بهذا النحو.

التفاصيل في هذا التقرير من السومرية .