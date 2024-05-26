ردود أفعال عربية ودولية على قرار محكمة العدل الدولية بحق اسرائيل ‎

توالت ردود الافعال العربية والدولية المرحبة بقرارات محكمة العدل الدولية بوقف العدوان الصهيوني على رفح وادخال المساعدات الى غزة فيما تتصاعد الدعوات لاحترام القانون الدولي.

التفاصيل في هذا التقرير من السومرية .