المفوضية تكثف استعداداتها والديمقراطي يصر على شروطه

كثفت مفوضية الانتخابات من استعداداتها لاجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان وذلك بعد تمديد مجلس النواب عمل المفوضية لغاية كانون الثاني من العام المقبل،، فيما يصّر الحزب الديمقراطي الكردستاني على شروطه للمشاركة بالانتخاباتالتفاصيل كاملة في هذا التقرير