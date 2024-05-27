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غضب في البرلمان بسبب عدم تحديد جلسة الانتخاب

خاص السومرية

2024-05-27 | 01:30 2024-05-27T01:30:00+00:00
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غضب في البرلمان بسبب عدم تحديد جلسة الانتخاب

49 مشاهدة

منصب رئيس البرلمان.. غضب في البرلمان بسبب عدم تحديد جلسة الانتخاب.. ولا بوادر لحسم المنصب

يتصاعد الغضب السني بسبب عدم تحديد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان .. ازمة انهاء الشغور يبدو انها ذاهبة نحو التعقيد اما حلها فيكمن بتوافق البيت السني بحسب اراء سياسية .
التفاصيل كاملة في هذا التقرير أعلاه
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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