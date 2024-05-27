منصب رئيس البرلمان.. غضب في البرلمان بسبب عدم تحديد جلسة الانتخاب.. ولا بوادر لحسم المنصب

يتصاعد الغضب السني بسبب عدم تحديد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان .. ازمة انهاء الشغور يبدو انها ذاهبة نحو التعقيد اما حلها فيكمن بتوافق البيت السني بحسب اراء سياسية .

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