بسبب خفض تخصيصات المحافظات.. الموازنة تدخل دائرة التعقيد وترجيحات بإعادتها الى الحكومة

يتوقع كثيرون صعوبة تمرير جداول الموازنة اذا بقيت تخصيصات المحافظات منخفضة وعلى النحو الذي جاء من الحكومة ، بالمقابل تعمل اللجنة المالية على ايجاد صيغة متوازنة لجداولها قبل المصادقة عليها