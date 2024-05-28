غياب التوافق يعرقل حسم حكومتي كركوك وديالى

مخاوف مع تعمق الخلاف .. غياب التوافق يعرقل حسم حكومتي كركوك وديال

بعد وقت ليس بالقليل عقب الانتخابات المحلية لا تزال كركوك وديالى بلا حكومة محلية, يرافق ذلك تخوف من تعمق الازمة إثر الانعكاسات السلبية سواء على الوضع الخدمي أو الامني.

التفاصيل كاملة في هذا التقرير