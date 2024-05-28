منصب الرئيس لا يزال فارغ والبرلمان مصاب "بالشلل".. فيديو

أزمة انتخاب رئيس البرلمان رمت بتداعياتها على المجلس وسلبت إرادته، حيث باتت القرارات تأتي من ائتلاف ادارة الدولة مما اثر على الاداء الرقابي والتشريعي وفق نواب.التفاصيل في هذا التقرير مع عباس هاشم.