موازنة 2024: استثمارات ونفقات تشغيلية تؤثر على تخصيصات المحافظات

يُشخص مختصون ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الجانب التشغيلي في موازنة العام الحالي، الى جانب قيمة عجز تعد هي الاكبر، وسط تأكيدات بأن ذلك يعد السبب وراء استقطاعات حصص المحافظات.ما هي الأسباب والتبعات المحتملة لانخفاض تخصيصات المحافظات في موازنة 2024؟التفاصيل وآراء المختصون في هذا التقرير من السومرية.