نواب : الموازنة سوف تحسم قبل منصب رئيس البرلمان

في التاسع من الشهر المقبل تنتهي مدة تمديد الفصل التشريعي الحالي ، وملفات ثقيلة يحملها البرلمان وبانتظار الحسم من بينها جداول الموازنة ومنصب رئيس البرلمان الذي تشير المعطيات الى ترحيله الى مابعد عطلة عيد الاضحى.التفاصيل كاملة في هذا التقرير أعلاه