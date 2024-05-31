أزمة مجلس محافظة كركوك مستمرة

ازمة مجلس محافظة كركوك.. مقترح تدوير المناصب يثير حفيظة أطراف.. والنقاشات لا تفضي الى حلول

على حالها تبقى الازمة في كركوك مستمرة وتنتظر الحلول، ورغم تعقد المشهد يرى البعض ان مقترح تدوير المناصب قد يزيد من عمق المشكلة، فيما يجد أخرون أن الحل يكمن في التنازل والتوصل الى صيغة توافقية.

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