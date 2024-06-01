علامات خفية تدل على نقص الحديد بالجسم

الحديد ضروري لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم

يحافظ على صحة الجهاز المناعي

ويقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة

الرجال بين 19 و 50 عاماً عليهم استهلاك 8.7 ملغ من الحديد يومياً

أما النساء 14.8 ملغ، للتعويض عن فقدان الحديد خلال الدورة الشهرية

الأولاد بين 11 و18 عاماً عليهم استهلاك 11.3 ملغ من الحديد

والفتيات 14.8 ملغ

علامات نقص الحديد:

- التقاط العدوى

يلعب الحديد دورا في تطور وكفاءة الجهاز المناعي



- شحوب الجلد وتحت العينين

- ضيق التنفس

نقص الحديد يجعل من الصعب على الجسم تكوين خلايا الدم التي تحمل الأكسجين

- هشاشة الأظافر

- الرغبة الشديدة في تناول المواد غير الغذائية



- متلازمة تململ الساقين RLS

هي حالة تكون فيها الرغبة في تحريك الساقين مصحوبة بأحاسيس غير مريحة

- خفقان القلب

حاجة القلب إلى العمل بجهد أكبر عندما لا يستطيع الدم حمل الأكسيجين بشكلٍ كافٍ

- ضبابية الدماغ وضعف الإدراك