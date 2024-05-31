لاستئناف التصدير عبر جيهان .. بغداد تدعو اربيل الى اجتماع عاجل .. ودعوات للالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية

بعد دعوة وزارة النفط الى عقد اجتماع عاجل لحسم مسألة اعادة انتاج وتصدير نفط كردستان عبر جيهان التركي ، اطراف كردية ترى ان الدعوة لن تحقق نتائج ايجابية فيما تدعو اطراف اخرى الى ضرورة الالتزام بقرارت المحكمة الاتحادية.

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