بالفيديو: الرمد الربيعي وطرق الوقاية

الأتربة والغبارحبوب اللقاحوبر الحيواناتدخان السجائركلور حمامات السباحةمستحضرات التجميلالحساسية الموسميةالتاريخ العائليدموع وتورم في العينحساسية للضوء الساطع ورؤية ضبابيةحرقان واحمرار العينهرش في العينينإفرازات مطاطية من العينالجفون العلوية خشنة ووعرةغسل العين بالماء الفاترتجنب لمس العين عند الشعور بالحكةتقليل التواجد في الأماكن المهيجة للحساسيةالنظافة الشخصية وعدم مشاركة الأغراض الشخصيةعدم استخدام العدسات اللاصقة في هذا الموسمتطبيق كمادات باردة على العين المصابةاتباع بروتوكول علاج الحساسية الذي يقره الطبيب