تفاقم أزمة السكن بسبب أسعار العقارات الخيالية في بغداد

تشهد العاصمة بغداد غليانا في اسعار الوحدات السكنية، امرٌ فاقم ازمة السكن واثار امتعاض المواطنين، في وقت ارجع مختصون اسباب ارتفاع الاسعار الى عمليات غسيل الاموال وغياب الرقابةالمختص في العقارات قاسم هادي يكشف عبر السومرية عن حقيقة الأسباب وأين الرقابة؟كل التفاصيل في هذا التقرير مع أمير الخفاجي