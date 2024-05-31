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تفاقم أزمة السكن بسبب أسعار العقارات الخيالية في بغداد
خاص السومرية
بسبب غياب المتابعة.. اسعار العقارات تصل الى ارقام فلكية وتفاقم ازمة السكن
2024-05-31 | 06:49
2024-05-31T06:49:26+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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تفاقم أزمة السكن بسبب أسعار العقارات الخيالية في بغداد
1,725 مشاهدة
بسبب غياب المتابعة.. اسعار العقارات تصل الى ارقام فلكية وتفاقم ازمة السكن
تشهد العاصمة بغداد غليانا في اسعار الوحدات السكنية، امرٌ فاقم ازمة السكن واثار امتعاض المواطنين، في وقت ارجع مختصون اسباب ارتفاع الاسعار الى عمليات غسيل الاموال وغياب الرقابة
المختص في العقارات قاسم هادي يكشف عبر السومرية عن حقيقة الأسباب وأين الرقابة؟
كل التفاصيل في هذا التقرير مع أمير الخفاجي
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