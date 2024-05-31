محكمة التمييز تنسف أحد قرارات الاتحادية

قرارات قضائية.. التمييز تنسف أحد قرارات الاتحادية .. والحلبوسي :لن اعود للبرلملن

ضجت وسائل الاعلام والاوساط السياسية والشعبية، بقرار محكمة التمييز ، القاضي بنقض قرار للمحكمة الاتحادية واعتباره غير بات الامر الذي اثار تساؤلات عن مصير العديد من القرارات السابقة للمحكمة وما اذا كان ينطبق عليها وصف قرار محكمة التمييز الأخير من بينها قضية عزل الحلبوسي من منصب رئيس البرلمان