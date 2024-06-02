مصادمات ذي قار ومحاولات إخفاء فساد الموانئ في نشرة السومرية

= احداث تشرين تتكرر في ذي قار.. مصادمات بين قوات الامن ومتظاهرين امام شركة نفط المحافظة.. والداخلية تحقق بالحادثة.= مالية البرلمان تقترب من اعداد التقرير النهائي لجداول الموازنة.. وحراك لعرقلة تمريرها في جلسة الغد.= لجنة التحقيق بفساد الموانئ ترصد شبهات جديدة.. وتكشف عن محاولات لإخفاء بعض الوثائق لتأخير سير العمل.= العراق يدعم مبادرة بايدن بشأن الحرب في غزة.. ويدعو الى وقف العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر