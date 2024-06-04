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تهدد الحياة الزوجية.. متى تتحول الغيرة من صحية إلى مرضية؟

خاص السومرية

2024-06-04 | 08:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تهدد الحياة الزوجية.. متى تتحول الغيرة من صحية إلى مرضية؟
217 مشاهدة

يصفها النّاس عادةً بأنّها نّار تغلي في الصدر، شعور متداخل بين الغضب والحزن والألم والسخط في الوقت نفسه. شيطان يهمس في داخلك أنه يجب أن تتدخّل، أو أن تقول شيئًا أو أن تفعل شيئًا، يجب أن تُبعِد مصدر الغيرة.
تسلط د. فرح خياط الضوء على اضطراب "الغيرة المرضية" في برنامج بيوتيك الذي يعرض على شاشة السومرية يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أحيانا ستبدو طفوليًا وستحرج نفسك، سيعرف الآخرون أنّك تغار. وبين هذين الشيطانين بين أن تشعر بأنّك مُكبّل وعاجز عن التدخّل وبين غضبك بصورة كبيرة.
 
هل يمكن أن نُحبّ دون أن نغار؟ وهل يكون للحبّ لذّة وخصوبة بدون الغيرة؟

هنا اختلفت الآراء، لكنّ هناك مسألة واحدة لا خلاف فيها، هي أنّ الغيرة الزائدة تحوّل أي علاقة مهما كانت إلى جحيم، أو كابوس وغرفة مظلمة موحشة وممكن تدفع الأزواج أحيانًا إلى عدم الرغبة بالرجوع إلى البيت، وقد تدفع الزوجات إلى تجنّب النقاش وإخفاء التفاصيل تجنّبًا لمشكلات سبق وأن أثبتت الغيرة فيها وأحيانا يتحول النقاش إلى صراخ عقيم وتكسير ونوبة غضب هستيرية.



تعرف الغيرة بوصفها رد فعل إنسان ينتابه الغضب والحزن والريبة والألم والشفقة على الذات والإذلال، وممكن تتم باستجابات جسدية كالارتجاف والدوار والاكتئاب وصعوبة النوم، وذلك لخشيته من تهديد منافس محتمل، حقيقي أو متخيل لعلاقته أيا تكن طبيعتها. وهي عاطفة حتمية قد يختبرها كل منا لكونها متأصلة فينا. يراها أستاذ علم النفس في جامعة تكساس، إشارة إلى أن شريك حياتنا ذو اليد العليا في العلاقة، أو أننا مهددون وخائفون حقا من أن يتخلى عنا. من شأن إدراك كهذا أن يقودنا إلى مزيج من السخط وتذبذب الثقة بالذات واللاطمأنينة، لذا نتعمد قمع التعبير عن الغيرة.

الغيرة المَرَضية أو الغيرة الوهامية هي عبارة عن اضطراب نفسي يكون فيه الشخص المصاب مشغول دائما بأفكار ضلالية ومريبة حول خيانة الشريك دون أي دليل ملموس، بجانب مجموعة من السلوكيات غير مقبولة اجتماعيا تتعلق بهذه الأفكار الضلالية، وتُعتبر أحد الأنواع الفرعية لإضطراب الوهام.

يحدث الاضطراب عندما يدّعي الشخص مرار وتكرارا أن شريكه غير مخلص للعلاقة الزوجية بناء على أدلة وهمية أو ظرفية. وعلى العكس من الاضطرابات الضلالية الأخرى فإن الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب عادة ما يكون لديهم سلوكيات مثل التلصص أو المطاردة الفعلية أو الألكترونية أو بعض الأعمال التخريبية التي قد تصل إلى العنف الموجه للشريك، ويمكن أن تكون الغيرة المرضية ضمن نطاق الشيزوفرينيا أو الاضطرابات الضلالية كاضطراب الوجداني ثنائي القطب، كما أنها أيضا قد تٌصاحب إدمان الكحول أو الخلل الجنسي الوظيفي أو بعض الأمراض العصبية الأخري.

وجاءت اسم متلازمة "عطيل" مقتبسة من مسرحية لشكسبير، والتي قتل فيها عطيل زوجتهِ بدافع اعتقاد وهمي بأنها خانته، ولكن في العصر الحديث ادعى بعض الكُتاب أن عطيل خدع، وبالتالي فإنه لم يكن مصاب بالمتلازمة.

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