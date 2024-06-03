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بعد مخاض عسير.. جداول الموازنة تقر وتشاؤم نيابي بإضعاف المحافظات
خاص السومرية
2024-06-03 | 11:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,717 مشاهدة
في جلسة هي الأسرع بإقرار الموازنة قياسا بجلسات موازنات السنين السابقة، نجح مجلس النواب في جلسة استمرت لنصف ساعة فقط، من التصويت على جداول الموازنة بعد شد وجذب بين مجلس الوزراء الذي تأخر بارسال جداول الموازنة ومجلس النواب الذي استضاف العديد من الوزراء المعنيين وخاصة وزيرا المالية والتخطيط.
اللجنة المالية وبعد التصويت على جداول الموازنة عقدت مؤتمرا صحفيا أوضحت فيه ابرز التغيرات التي أجريت على الجداول.
حيث قال رئيسها عطوان العطواني خلال المؤتمر ان "جداول موازنة 2024 تضمنت زيادة في تخصيصات الموظفين بواقع 4 تريليونات دينار لتأمين رواتب الموظفين والمعينين الجدد والمتقاعدين وتنفيذ بنود العقود والتعيينات والمفسوخة عقودهم"، مؤكدة "تخصيص مبلغ تريليون و250 مليار دينار لتأمين الزيادة المتحققة لرواتب المتقاعدين إضافة إلى تأمين تخصيصات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين".
واضاف ان "هناك زيادة في تخصيصات الرعاية الاجتماعية لشمول أكثر من 650 ألف أسرة جديدة، بالإضافة إلى زيادة رأس مال المصرف العقاري بمبلغ 500 مليار دينار لتغطية طلبات اقراض المواطنين للاسكان"، لافتا الى "تخصيص مبلغ 5 تريليونات دينار لتأمين مستحقات الفلاحين لشراء محصولي الحنطة والشعير".
وأوصى العطواني الحكومة العراقية "بإجراء مناقلة 2 تريليون دينار لزيادة موازنة تنمية الأقاليم"، مؤكدا "تأمين منحة طلبة الجامعات والمدارس".
الا ان ذلك اصطدم بتصريح النائب مصطفى سند الذي اكد في تدوينة له على منصة X ان "موازنة 2024 تمت بدون مناقلة ولا تعديل"، لافتا الى انها "تدمير للقطاع النفطي وإضعاف للمحافظات ونقص برواتب الحشد".
لافتا الى ان "التوصية بالمناقلة غير ملزمة".
وبحسب جداول الموازنة التي نشرتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ووردت الى السومرية نيوز، فأن العجز في الموازنة بلغ 64 ترليون دينار، الا ان عضو اللجنة المالية محمد نوري اكد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العجز الحقيقي في موازنة 2024 كبير جداً وهو يتجاوز 80 ترليون دينار"، مشيرا الى ان "المبلغ الإجمالي للموازنة يتجاوز 211 تريليوناً".
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