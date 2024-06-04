نشرة السومرية.. برلمانيون يؤشرون مخالفات بالموازنة وسلسلة هجمات تطال مطاعم في بغداد

= مجلس النواب يرسل جداول الموازنة للجريدة الرسمية.. وحصص المحافظات تُغضِب مجالسها المحلية.= برلمانيون يؤشرون مخالفات عديدة بقانون الموازنة.. والعمل تؤكد.. لا زيادة في رواتب ذوي الاعاقة.= اعتقال متورطين بالهجوم على سلسلة مطاعم أمريكية في بغداد.. والقبض على مخربين حاولوا تدمير معمل للالبان.= من بلاروسيا.. العراق يسترد مسؤولة سابقة متورطة بهدر اكثر من ستة مليارات دينار.