موازنةّ مخيبةٌ للامالِ ، هكذا وصفت حكومةُ البصرةِ المحليةُ التخصيصاتِ الماليةَ التي رُصدت لها في الموازنةِ الحاليةِ، المشاريعُ التي قدمتها الدوائرُ من اجلِ النهوضِ بواقعِ الخدماتِ تتخطى ستةَ ترليوناتِ دينارٍ، اما الاموالُ المخصصةُ للمحافظةِ فتصلُ الى ترليونٍ واحدٍ، وهذا المبلغُ لايكفي لتسديدِ ديونِ الشركاتِ الاستثماريةالتفاصيل كاملة في هذا التقرير