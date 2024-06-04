مخاوف من انعكاس قلة التخصيصات لمحافظة واسط

جدل موازنة 2024.. مخاوف من انعكاس قلة التخصيصات للمحافظة على سير عجلة الإعمارِ

اثرَ اقرارِ موازنةِ العامِ الفين واربعةٍ وعشرين ، فقدت واسط ما فقدت من تخصيصاتٍ ماليةٍ ، و ضاعت فرصةُ اكمالِ خططِ المشاريعِ، والتراجعُ متوقعٌ حتى على مستوى الخدماتِ العامة.



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