تأثير شبكات الهواتف ومشاريع مهددة بالايقاف ضمن نشرة الظهيرة على السومرية

=ضمن سلسلة الاستهدافات المتواصلة.. هجوم يطال معهد لغات في الديوانية.. والاطاحة بعدد من المتورطين بالهجمات=بعد تسجيل اصابات بامراض سرطانية.. تحذيرات من تأثيرات الابراج وشبكات الهواتف على صحة المواطنين.. والبيئة تتوعد المخالفين=نواب يصفون مشروع تغيير اللوحات المرورية بغير المدروس.. ومواطنون يعدونه استنزافا للمال وضياعا للوقت=بسبب قلة التخصيصات.. مشاريع ستراتيجية في الوسط والجنوب مهددة بالايقاف.. وتوقعات بتسجيل تراجع في البنى التحتية والخدمات=تعرض السفارة الامريكية في بيروت الى هجوم مسلح.. والجيش اللبناني يعلن اصابة واعتقال منفذ العملية