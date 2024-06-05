تغيير اللوحات المرورية وهجمات المطاعم وطعن الموازنة في نشرة السومرية

= اعتقال مجموعة جديدة من مهاجمي المطاعم والوكالات الاجنبية في بغداد.. وعمليات الملاحقة لاتزال مستمرة.= طعن نيابي بقرار الموافقة على جداول الموازنة.. ومجالس المحافظات تحذر من توقف المشاريع لقلة التخصيصات.= بعد تسجيل اصابات بالسرطان.. تحذيرات من تأثير الابراج وشبكات الهواتف على صحة المواطنين.. والبيئة تتوعد المخالفين= نواب يصفون مشروع تغيير اللوحات المرورية بغير المدروس.. ومواطنون يعدونه استنزافا للمال وضياعا للوقت.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر