لجنة مكافحة الفساد.. نتائج مبهمة وتوقعات مخيبة للامال

لجنة مكافحة الفساد.. نتائج مبهمة وتوقعات مخيبة لامال المراقبين والشارع العراقي

عام ونصف مر على تشكيل لجنة مكافحة الفساد ولا نتائج اظهرت للشارع، والغموض يخيم على تحقيقاتها المفترض بان يعلن جزء منها على الاقل للرأي العام.



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