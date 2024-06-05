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لجنة مكافحة الفساد.. نتائج مبهمة وتوقعات مخيبة للامال
خاص السومرية
لجنة مكافحة الفساد.. نتائج مبهمة وتوقعات مخيبة لامال المراقبين والشارع العراقي
2024-06-05 | 14:30
2024-06-05T14:30:00+00:00
Alsumaria Tv
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لجنة مكافحة الفساد.. نتائج مبهمة وتوقعات مخيبة للامال
94 مشاهدة
لجنة مكافحة الفساد.. نتائج مبهمة وتوقعات مخيبة لامال المراقبين والشارع العراقي
عام ونصف مر على تشكيل لجنة مكافحة الفساد ولا نتائج اظهرت للشارع، والغموض يخيم على تحقيقاتها المفترض بان يعلن جزء منها على الاقل للرأي العام.
التفاصيل في هذا التقرير أعلاه.
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