طعن الموازنة وخطورة أبراج الاتصالات في نشرة الظهيرة على السومرية

=الموازنة تواجه طعنا نيابيا رسمياً لدى المحكمة الاتحادية .. والمحافظات تصف تخصيصاتها بالمجحفة ولاتكفي للمشاريع والخدمات=تحذيرات من تسجيل اصابات سرطانية ,, الابراج وشبكات الهواتف تثير قلق الشارع من جديد , والبيئة تحذر وتتوعد المخالفين=نواب يصفون استهداف المطاعم والوكالات الاجنبية ابتزازا للحكومة , والخارجية الامريكية تطالب بمحاسبة المتورطين لمنع تكرار الهجمات=انتقادات نيابية لمشروع تغيير اللوحات المرورية.. ومواطنون يعدونه استنزافا للمال وضياعا للوقت في الاجراءات الروتينية=الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره في غزة .. شهداء وجرحى بقصف استهدف مدرسة للأونروا تؤوي نازحين فلسطينيين