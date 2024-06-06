إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الخميس، 6 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





= السبت المقبل.. انطلاق عملية تسجيل الاحزاب والمرشحين بانتخابات كردستان.. ومطالبات بإعادة الاقتراع في كركوك.



= بعد تسجيل اصابات بالسرطان.. تحذيرات من تأثير الابراج وشبكات الهواتف على صحة المواطنين.. والبيئة تتوعد المخالفين



= نواب يصفون مشروع تغيير اللوحات المرورية بغير المدروس.. ومواطنون يعدونه استنزافا للمال وضياعا للوقت.



= واشنطن تطالب بغداد بمحاسبة المسؤولين عن استهداف الشركات الدولية.. وتدعو لمنع تكرارها مستقبلا.



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر





جو عام= الانشقاق يعصف بحزب الحلبوسي.. تشكيل كتلة مبادرة برئاسة الجنابي.. وازمة رئاسة البرلمان تقترب من الحسم.= السبت المقبل.. انطلاق عملية تسجيل الاحزاب والمرشحين بانتخابات كردستان.. ومطالبات بإعادة الاقتراع في كركوك.= بعد تسجيل اصابات بالسرطان.. تحذيرات من تأثير الابراج وشبكات الهواتف على صحة المواطنين.. والبيئة تتوعد المخالفين= نواب يصفون مشروع تغيير اللوحات المرورية بغير المدروس.. ومواطنون يعدونه استنزافا للمال وضياعا للوقت.= واشنطن تطالب بغداد بمحاسبة المسؤولين عن استهداف الشركات الدولية.. وتدعو لمنع تكرارها مستقبلا.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا