الحكومات المحلية.. الخلافات تعرقل تسمية المحافظين في كل من ديالى وكركوك

رغم انقضاء ستة اشهر على اعلان نتائج الانتخابات، الصراعات السياسية تعرقل تشكيل الحكومتين المحليتين في ديالى وكركوك.