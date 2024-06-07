مدرسة المكارم تحتفي بالطلبة الاوائل في مسابقة الحساب الذهني

نظمت مجموعة مدارس المكارم الاهلية حفلاً كُرمت خلاله مجموعة من التلاميذ الحاصلين على المراكز الاولى في مسابقة الحساب الذهني, وسط تأكيد بان هذا النشاط يسهم في تحفيز ذهن الطالب ويرفع من مستوى ذكائه.المدير المفوض لمدارس المكارم الاهلية أميرة الجنابي تتحدّث للسومرية عن هذا الحدث المميزالتفاصيل كاملة في هذا التقرير مع فاروق صالح