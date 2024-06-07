إنتشار أمني في واسط.. مخاوف من هجمات تطال المؤسسات

الوضع الامني.. وسط انتشار امني احترازي.. مخاوف من هجمات تطال المؤسسات التعليمية ووكالات المطاعمِ الأجنبية

بعد الأحداثِ المؤسفةِ التي عصفت بالعاصمةِ بغداد،تشهدُ محافظةُ واسط إنتشارا أمنيا أمام المؤسساتِ التعليميةِ ووكالاتِ المطاعمِ الأجنبيةِ،كأجراءٍ احترازي لاحتواءِ ايِ مظهرٍ من مظاهرِ العنفِ المحتملِ حدوثُها في المحافظةْ،ما أثار بدورِه حالةً من القلقِ لدى الاهالي في الشارعِ الواسطي.