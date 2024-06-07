بنشرة السومرية.. الصراع على رئاسة البرلمان يشتد وترجيحات بحسم المنصب بعد العيد

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الخميس، 7 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.







= مجلس النجف يطالب بالتحقيق في مشاريع مداخل المدينة.. ويحيل ملفات محافظين سابقين الى النزاهة.



= اعتقال منفذي الهجوم على مفرزة للشرطة في كركوك.. وانتقادات لعودة انتشار السيطرات الأمنية في بغداد.



= بعد تسجيل اصابات بالسرطان.. تحذيرات من تأثير الابراج وشبكات الهواتف على صحة المواطنين.. والبيئة تتوعد المخالفين



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر



= بعد انشقاق حزب الحلبوسي.. العيساوي يقترب من رئاسة البرلمان.. والاطار يرجح حسم المنصب بعد عطلة العيد.= مجلس النجف يطالب بالتحقيق في مشاريع مداخل المدينة.. ويحيل ملفات محافظين سابقين الى النزاهة.= اعتقال منفذي الهجوم على مفرزة للشرطة في كركوك.. وانتقادات لعودة انتشار السيطرات الأمنية في بغداد.= بعد تسجيل اصابات بالسرطان.. تحذيرات من تأثير الابراج وشبكات الهواتف على صحة المواطنين.. والبيئة تتوعد المخالفينشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا