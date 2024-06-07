انشقاقات وتحالفات سياسية جديدة تقلب الموازين‎.. فيديو

المبادرة يتصدر المشهد وتقدم يتصدع.. انشقاقات وتحالفات سياسية جديدة تقلب الموازين.

شهدت الاروقة السياسية انشقاقات وتحالفات جديدة تزامنا مع احتدام الخلاف على منصب رئاسة البرلمان، كان آخرها ولادة تحالف جديدة سمي بالمبادرة خلف وراءه صدعا باحد الاحزاب الكبيرة.



هل سيتم حسم المنصب بعد عطلة العيد؟.. التفاصيل في التقرير أعلاه.