السومرية تستعرض الآثار بالأرقام.. ماذا يعني افتتاح مشروع الحلفاية بـ300 مقمق؟

السومرية نيوز-خاص



شهد العراق اليوم السبت، افتتاح مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان، في مشروع سيضيف 300 مقمق يوميًا الى الغاز المنتج، وهي كمية مهمة كفيلة بتقليل الغاز المستورد من إيران بنسبة 20%، الا ان تضاربًا غير مفهوم بالأرقام، سيجعل تأثير هذا المشروع على إجمالي الغاز المنتج.





ومع اعلان افتتاح مشروع الحلفاية، بإضافة 300 مقمق يوميًا، من المفترض ان يرتفع حجم الغاز المستثمر الى اكثر من 2200 مقمق يوميًا، ويتبقى فقط الف مقمق يوميًا يتم حرقه.





قبل أشهر، كشفت وزارة النفط عن ان انتاج الغاز الإجمالي حتى الان بلغ اكثر من 3200 مقمق، يتم استثمار اكثر من 1900 مقمق منه يوميا، مقابل حرق 1300 مقمق يوميًا.ومع اعلان افتتاح مشروع الحلفاية، بإضافة 300 مقمق يوميًا، من المفترض ان يرتفع حجم الغاز المستثمر الى اكثر من 2200 مقمق يوميًا، ويتبقى فقط الف مقمق يوميًا يتم حرقه.

أرقام "محبطة" من السوداني



الا ان تصريح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد افتتاح المعمل، أنتج ارقامًا متضاربة وتؤدي إلى خلخلة المفهوم حول مستوى ما وصله العراق من استثمار الغاز، حيث قال السوداني في كلمته ان "انتاج الغاز الكلي ارتفع إلى مستوى 3100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، حالياً ما يستثمر منه لا يتعدى 1800 مقمق".



جاء رقم السوداني مخالفًا للمفترض، فلو احتسب كمية غاز الحلفاية مع اجمالي الغاز المستثمر فانه يجب ان يكون اجمالي المستثمر يبلغ اكثر من 2200 مقمق يوميًا، واذا كان لم يحتسبها فعلى الأقل يجب ان يكون اجمالي المستثمر 1900 مقمق يوميًا كما تقول ارقام وزارة النفط.



ويشير السوداني الى ان نسبة الاستثمار للغاز المصاحب ارتفعت الى 61%، وعند عكس هذه النسبة على اجمالي الإنتاج البالغ 3100 مقمق يوميًا التي ذكرها السوداني، يتضح ان حجم المستثمر سيكون قرابة 1900 مقمق، وهذا يعني ان تصريح السوداني كان يتحدث عن حجم المستثمر قبل إضافة غاز حلفاية.











وكيل النفط يحسم الجدل



وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر، كشف للسومرية نيوز، عن الأرقام الدقيقة حول ماسيضيفه مشروع الحلفاية.



وقال صابر، للسومرية نيوز، ان "اجمالي انتاج الغاز في العراق يبلغ 3200 مقمق يوميًا، ومع افتتاح مشروع حقل حلفاية، فأن نسبة استثمار الغاز حاليا بلغت 70%، وتبقى 30% مازالت تحرق"، مبينا ان "مشاريع توتال وحقول الناصرية والغراف جميعها عند اكتمال مشاريعها سيكمل استثمار الـ30% المتبقية ونصل الى صفر حرق غاز بحلول عام 2028".



وبالتحليل الرقمي، الذي أجرته السومرية نيوز، هذا يعني ان استثمار 70% من الـ3.2 مليار قدم مكعب قياسي يوميًا يتم انتاجها، هذا يعني ان اجمالي الغاز المستثمر مع إضافة كميات حقل الحلفاية، قد بلغ بالفعل اكثر من 2200 مقمق يوميًا، او 2.2 مليار قدم مكعب قياسي يوميًا.



وبذلك، فأن العراق لديه حتى الان 2200 مقمق يوميًا يتم استثمارها في محطات الكهرباء، و1000 مقمق يوميًا فقط يتم حرقها حاليًا، ومن المفترض بعد 4 سنوات من الان، سيتوقف حرق الغاز تماما ويكون لدى العراق 3200 مقمق يوميًا جاهزة للاستخدام في المحطات الكهربائية.