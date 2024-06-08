أضرار أبراج الهاتف والزحامات المرورية وغضب العاطلين على الموازنة في نشرة الظهيرة على السومرية

= لخلوها من التعيينات.. الموازنة تثير غضب جيوش العاطلين.. وخريجو البصرة يستقبلون السوداني بتظاهرة تطالب بفرص عمل= بعد تسجيلِ اصاباتٍ بالسرطان.. تحذيراتٌ من تأثيرِ الابراج وشبكات الهواتف على صحة المواطنين.. والبيئةُ تتوعد المخالفين= الزحامات تخنق شوارع بغداد بسبب انتشار السيطرات الامنية.. والمواطنون يشكون من التضييق ويصفون الاجراءات بغير المجدية= انطلاق الامتحانات الوزارية للمرحلة الاعدادية.. والتربية تدعو الطلبة للابتعاد عن الصفحات الوهمية وشائعات تسريب الأسئلة= حراك لاجراء تحقيق باستهداف الاحتلال مراكز النازحين في غزة.. وحرائق تطال مزارع الفلسطينيين على يد مستوطنين في رام الله