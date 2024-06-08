في نشرة السومرية.. موعد انتخابات الإقليم وفتح ملف الفساد بطباعة المناهج الدراسية

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الأربعاء، 8 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





= مجلس محافظة بغداد يفتح ملف الفساد بطباعة المناهج الدراسية.. واصحاب المطابع يشكون من احتكار العقود.



= تزامنا مع زيارة السوداني للبصرة.. متظاهرون يتجمعون امام مصفى الشعيبة للمطالبة بفرص عمل.



= بعد تسجيلِ اصاباتٍ بالسرطان.. تحذيراتٌ من تأثيرِ الابراجِ وشبكاتِ الهواتفِ على صحة المواطنين.. والبيئةُ تتوعد المخالفين.



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= طالباني يدعو بارزاني لتحديد موعد انتخابات الاقليم.. والمفوضية تنتظر صدور المرسوم.= مجلس محافظة بغداد يفتح ملف الفساد بطباعة المناهج الدراسية.. واصحاب المطابع يشكون من احتكار العقود.= تزامنا مع زيارة السوداني للبصرة.. متظاهرون يتجمعون امام مصفى الشعيبة للمطالبة بفرص عمل.= بعد تسجيلِ اصاباتٍ بالسرطان.. تحذيراتٌ من تأثيرِ الابراجِ وشبكاتِ الهواتفِ على صحة المواطنين.. والبيئةُ تتوعد المخالفين.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا