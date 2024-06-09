مسألة حسم منصب رئيس البرلمان لا تزال ضبابية ومبهمة

بعد تشكيل كتلة المبادرة من قبل اشخاص كانوا تحت مظلة تقدم، شهدت الساحة السنية تطورا في الخريطة السياسية وسحب بساط الاغلبية من حزب الحلبوسي لتكون الجبهة المضادة له قاب قوسين او ادنى من الاعلان عن تشكيل تحالف يحمل لواء الاغلبية لانهاء جدلية الاستحقاق المتمثل بمنصب رئيس البرلمان .ما هو رأي المتابعين للمشهد السياسي؟ شاهد التقرير أعلاه مع عباس الشمري