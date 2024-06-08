جداول الموازنة تثير غضب جيوش العاطلين عن العمل

لم تحظ تعديلات موازنة العام الحالي بمقبولية الشارع، فخلو ملف التعيينات منها اثار استياء الخريجين.

مختصون في الشأن الاقتصادي ارجعوا اسباب عدم وجود فرص عمل، الى العجز الكبير في الموازنة وتخصيص اموال طائلة لمشاريع لا تمس الخريجين.



تابعوا التقرير أعلاه مفصّلاً مع امير الخفاجي