هل يسعى حزب العمال الكردستاني للبقاء في سنجار؟

مراقبون اشاروا الى ان حزب العمال الكردستاني يستخدم الحدود العراقية السورية لتهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر والاعضاء البشرية لتمويل نفسه ، وقد حقق مكاسب اقتصادية كبيرة وتمكن من تحقيق وفرة مالية متقدمة جعلته يتمدد اجتماعياً في المناطق الفقيرة من سنجار وقصباتها فضلاً عن اقليم كردستان.التفاصيل في التقرير أعلاه.