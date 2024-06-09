اربع سنوات مرّت على قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق

اربع سنوات على قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية من العراق، وعِدة أشهر مرت على المباحثات الثنائية بين واشنطن وبغداد لكن لم تشهد البلاد الى الان تحركا جادا، فيما تشهد الساحة السياسية صمتا او محاولات خجولة لإخراج قوات التحالف من العراق.

أما مبررات تواجد قوات التحالف صارت عديمة الجدوى بحسب مختصين، في ظل سيطرة قواتنا الامنية على الملف خصوصا بعد حروب التحرير.



اليكم التقرير علاه مع حسين عدنان.