أين أموال مشروع "سامراء عاصمة العراقِ للحضارة الإسلامية"؟‎

على الرغم من المليارات التي تصرف على مشروع "سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية" الا ان المدينة لم تشهد اي تحسنٍ على مستوى الخدمات وسط مطالبات بضرورة الكشف عن مصير الاموال التي خصصت لذلك.

مراقبون بينوا أن جميعَ الميزانيات الضخمة التي تخصص وتصرف للمدينة لم تنجزْ ايَ مشروعٍ خدمي مطالبين بضرورةِ الكشفِ عن مصيرِ تلك المليارات . آراءٌ موحّدة نتابعها في هذا التقرير لمحمود الكنعاني.

