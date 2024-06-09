انشقاقات في البرلمان.. وبابل وواسط تنضمان لدعوات الاحتجاج في نشرة الظهيرة على السومرية

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاحد 9 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.



= انشقاقات وتكتلات جديدة تحرك ركود البرلمان .. وترجيحات سياسية بحسم منصب الرئيس عقب عطلة العيد



= واسط وبابل تنضمان لدعوات الاحتجاج وسخط شعبي كبير بسبب تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية



= حريق يلتهم عددا من المخازن في شارع الظلال ببغداد وفرق الدفاع المدني تنتشل جثثا لعمال سوريين



= السومرية تفتح ملف مطار نينوى .. التلكؤَ سيد الموقف والاهالي يطالبون بفتح تحقيق عاجل



= الامم المتحدة تصف مخيم النصيرات ببؤرة الفاجعة في غزة .. والاتحاد الاوروبي يطالب الاحتلال بوقف"حمام الدم"

= انشقاقات وتكتلات جديدة تحرك ركود البرلمان .. وترجيحات سياسية بحسم منصب الرئيس عقب عطلة العيد= واسط وبابل تنضمان لدعوات الاحتجاج وسخط شعبي كبير بسبب تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية= حريق يلتهم عددا من المخازن في شارع الظلال ببغداد وفرق الدفاع المدني تنتشل جثثا لعمال سوريين= السومرية تفتح ملف مطار نينوى .. التلكؤَ سيد الموقف والاهالي يطالبون بفتح تحقيق عاجل= الامم المتحدة تصف مخيم النصيرات ببؤرة الفاجعة في غزة .. والاتحاد الاوروبي يطالب الاحتلال بوقف"حمام الدم"