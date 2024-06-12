في اليوم العالمي لمكافحتها.. أرقام هامة عن "عمالة الأطفال" في العراق

وراجعت السومرية نيوز، الإحصاءات العالمية الخاصة بعمالة الأطفال للتعرف على مشهد عمالة الأطفال في العراق وموقعه من العالم.وتنطوي عمالة الأطفال المثيرة للجدل، على استخدام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عامًا والذين يتم استخدامهم للعمل في بيئة تجارية.وبحسب بيانات متخصصة تتبعتها السومرية نيوز، فأن العراق حل بالمرتبة 55 من اصل 97 دولة في مؤشر عمالة الأطفال بحسب تصنيفات الأمم المتحدة.وجاء العراق بالمرتبة الرابعة عربيًا أيضا، بعد كل من السودان وفلسطين ومصر، بمعدل عمالة أطفال يبلغ 5%.وبينما يبلغ عدد الأطفال المقصودين في الدراسة والذين تبلغ أعمارهم بين 5 و17 عامًا، فأن العراق يمتلك اكثر من 15 مليون نسمة ضمن الفئة العمرية هذه، وان 5% منهم يعملون، مايعني ان قرابة 800 الف طفل في العراق خارج المدرسة ومنخرط في بيئة العمل.وتوضح الأرقام، ان 5% من الأولاد الذكور بهذه الفئة العمرية منخرطون بالعمل، و4% من الاناث بهذه الفئة العمرية منخرطات بالعمل ايضًا، في مؤشر خطير على تساوي نسبة عمالة الأطفال وعدم اقتصارها على الذكور فحسب، ووفقا لذلك فهذا يعني ان اكثر من 400 الف طفل ذكر منخرط بالعمل، مقارنة بأكثر من 350 الف طفلة انثى منخرطة بالعمل في العراق بالعمر بين 5 و17 سنة.