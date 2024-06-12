منصب رئيس البرلمان وأزمة الكهرباء ومعارضة واسط.. التفاصيل في نشرة الظهيرة على السومرية

= البرلمان يشهد حراكا جديدا.. ترجيحات نيابية بحسم منصب رئيسه بعد عطلة العيد من خلال طرح مرشح توافقي= مجلس واسط يشكل كتلة معارضة بهدف تعزيز اللامركزية.. ومناصب كركوك تدور بحلقة مفرغة مع غياب الحلول=تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.. ازمة الكهرباء تعود من جديد.. والشارع العراقي يحتج مطالبا بالحلول= في الذكرى العاشرة للمجزرة.. ذوو شهداء سبايكر يتجمعون بمكان الفاجعة واللجنة التحقيقية تعلن: النتائج ستكشف قريبا