ملفات سبايكر وحكومة كركوك وانتخابات كردستان في نشرة السومرية

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الأربعاء، 12 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





= غدا .. غلق باب الترشيح لانتخابات برلمان الاقليم.. والمفوضية تؤكد جاهزيتها لاجراء الاقتراع.



= بعد الكشف عن شبهات فساد.. صدور أوامر استقدام بحق معاونَي محافظ المثنى.. ودعوات لشمول الديوانية بالتحقيق بموازناتها السابقة.



= في الذكرى العاشرة للفاجعة.. ذوو ضحايا سبايكر يطالبون باستكمال فحص الحمض النووي لجثث المغدورين.. وينتقدون بطء الاجراءات.



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= منصب محافظ كركوك يقترب من الحسم.. وترجيحات بانتخاب رئيس البرلمان بداية الفصل التشريعي الجديد.= غدا .. غلق باب الترشيح لانتخابات برلمان الاقليم.. والمفوضية تؤكد جاهزيتها لاجراء الاقتراع.= بعد الكشف عن شبهات فساد.. صدور أوامر استقدام بحق معاونَي محافظ المثنى.. ودعوات لشمول الديوانية بالتحقيق بموازناتها السابقة.= في الذكرى العاشرة للفاجعة.. ذوو ضحايا سبايكر يطالبون باستكمال فحص الحمض النووي لجثث المغدورين.. وينتقدون بطء الاجراءات.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا