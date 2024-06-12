باحث سياسي: عنصر سياسي محلي يغطي على عمل الشركة الأنغولية في القيارة

وقال الجحيشي في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "ما يحدث في حقل القيارة أكثر مما يتم تداوله في الاعلام لان الشركة الأنغولية بالإضافة الى تلكؤها فهي تستخرج النفط بطريقة بدائية تسبب انبعاث سموم وغازات مسرطنة تسبب الامراض للمواطنين"، مبينا ان "الاتفاق مع الشركة تم على تشغيل 60% من العمالة المحلية الا ان التقرير تؤكد لم يتم تشغيل سوى 8% من العمالة المحلية".وأضاف: "الحكومة المركزية مطالبة بالتدخل وفتح ملف حقل القيارة والشركة الأنغولية وذلك لان هناك من يساند هذه الشركة ويغطي على خروقاتها للاتفاق والتسبب بالامراض السرطانية".وأشار الجحيشي الى ان "هناك شبهات فساد كبيرة من عنصر سياسي محلي وذلك لان المخالفات في العقد مع الشركة الأنغولية لا تتم الا بتأثير طرف سياسي للتغطية على تلك المخالفات"، مبينا ان "الحكومة قادرة على التدخل بالإضافة الى هيئة النزاهة قادرون على انهاء الفساد في هذا العقد المجحف بحق العراق".وبين ان "التأثير المني لعمل الشركة الانغولية قائم بوجود تهريب النفط وهذا دعم وتمويل للإرهاب وعلى مجلس القضاء التدخل بفتح تحقيق في عمليات التهريب واغلاق هذا الحقل بسبب ما يشوب عمليات استخراج النفط فيها لشبهات فساد وسرقة ونهب لأموال الشعب".