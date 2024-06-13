مشروبات الطاقة.. خطر مميت!

هذه المشروبات تحتوي على كميات عاليةمن الكافيين والمكونات المنشطةقد شكل خطرا على الأشخاصالذين يعانون أمراض القلبنصح العلماء أولئك المعرضين وراثياًلخطر الإصابة بأمراض القلببتجنّب مشروبات الطاقةمخاطر أخرى لمشروبات الطاقة:القلق والأرق وتشنجات العضلاتزيادة هشاشة العظام وتسوس الأسنانالسلوك العدواني والتوتر والعصبيةالتقيؤ المفرط وصعوبة بالتنفسمدرة للبول وتتفاعل مع الأدوية