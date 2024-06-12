ازمة انتخاب الرئيس.. مراقبون: حظوظ "العيساوي" ارتفعت لاسيما بعد الانشقاقات الاخيرة بحزب تقدم

الانشقاقات الاخيرة داخل المكون السني ربما تنعكس بشكل ايجابي على ازمة انتخاب رئيس البرلمان ، اذ رجح مراقبون ارتفاع حظوظ العيساوي بالحصول على المنصب في حال عقد جلسة الانتخاب بعد عيد الاضحى.